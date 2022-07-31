Упавшую в яму корову вытащили спасатели в ВКО (фото)

Фото с места событий: ДЧС ВКО

Спасатели помогли достать корову, которая провалилась в яму на одной из улиц в Усть-Каменогорске, сообщается в официальном Instagram департамента по ЧС ВКО.

Инцидент произошел в поселке Нурлы Кош на улице Акжауын - корова упала в яму. На помощь животному пришли сотрудники специализированного отряда ДЧС региона.

Они обвязали корову веревками и с помощью спецтранспорта сумели достать животное из ямы.

Напомним, на днях лошадь провалилась в канализационный колодец в Актюбинской области - на помощь животному пришли спасатели. Животное удалось вытащить с помощью пожарных рукавов.

Также недавно спасатели ВКО пришли на помощь корове, которая застряла на скале в труднодоступной местности. Чтобы спустить животное, потребовалось 6 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981028-upavshuyu-v-yamu-korovu-vytaschili-spasateli-v-vko-foto/