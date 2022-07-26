Девочка-подросток едва не утонула на Капшагае

Девочка и спасатель. Фото: instagram.com/almatyobl_tjd

Накануне, 25 июля, на Капшагае произошел инцидент: отдых едва не обернулся трагедией для 15-летней девочки подростка, которая едва не утонула на глубоком участке водохранилища. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Алматинской области в Instagram.

Как рассказали в департаменте по ЧС, в 19:45 спасатели Оперативно-спасательного отряда города Кунаева патрулировали в районе городского пляжа номер семь.

В это время примерно в 150 метрах от берега начала тонуть девочка 2007 года рождения, которая оказалась во время купания на глубоком участке водохранилища.

Спасатели поспешили ей на выручку, и один из них помог подростку добраться до лодки на спасательном круге.

Уже на борту ее осмотрели, после чего доставили на берег, где девочку ожидали родители.

В итоге с ними и другими отдыхающими была проведена разъяснительная беседа по соблюдению правил безопасности на воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980138-devochka-podrostok-edva-ne-utonula-na-kapshagae/