27-летняя журналистка утонула в Астанинском водохранилище

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В Акмолинской области спасатели обнаружили тело утонувшей девушки в Астанинском водохранилище, неподалеку от села Арнасай. Девушку искали на протяжении пяти суток.

Как передает МИА "Казинформ", ссылаясь на ДЧС Акмолинской области, трагический случай произошел неподалеку от села Арнасай в Астанинском водохранилище. Девушка утонула, катаясь на гидроскуторе, вечером 19 июля.

По словам спасателей, поиски осложнялись сильным ветром и зарослями на дне водоема.

На месте работали 10 спасателей, поисковая собака, моторные лодки, оборудованные стационарным эхолотом.

Сегодня тело утонувшей девушки обнаружили.

Как установили полицейские, в день происшествия девушка вместе с подругами находилась на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Астанинского водохранилища.

Сообщается, что погибшая была журналисткой. Ей было всего 27 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1979941-27-letnyaya-zhurnalistka-utonula-v-astaninskom-vodohranilische/