Рабочие спасли отставшую от стаи африканскую цаплю в Актау (видео)

Цапля. Фото: maek.kz

15 июля пожарные ТОО "МАЭК-Казатомпром" обнаружили большую черную птицу, которая приземлилась на кустарник, ею оказалась африканская цапля. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Указывается, что птицу нашел водитель пожарного автомобиля Карим Мусаев во время несения внутреннего наряда. Кустарник, на который она приземлилась, находится перед фасадом пожарной части.

Взлететь цапля больше не смогла, поэтому Мусаев извлек ее из куста и на руках занес в прохладный пожарный бокс, где налил ей воды, чтобы птица смогла охладиться.

Сотрудники пожарной части вызвали на помощь начальника отдела охраны окружающей среды энергокомбината Ольгу Маркину, которая и опознала в нежданном госте африканскую, или, как ее чаще называют, черную цаплю.

По текущей версии, птица, скорее всего, отстала от стаи и не смогла из-за жары долететь до озера Караколь. К слову, до него оставался буквально километр.

В итоге инспекторы Карагие-Каракольского заказника забрали птицу и помогли ей добраться до водоема.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978847-rabochie-spasli-otstavshuyu-ot-stai-afrikanskuyu-tsaplyu-v-aktau-video/