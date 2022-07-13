Четверых детей госпитализировали с отравлением в Уральске

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В Уральске отравились четверо детей – их госпитализировали в областную инфекционную больницу. Родители предполагают, что дети могли отравиться арбузом, но, по словам врачей, причина заболевания в чем-то другом.

Вчера утром в приемное отделение областной инфекционной больницы в Уральске доставили четверых детей, передает портал "Мой город".

Отмечается, что все пациенты находились в одном доме.

В больницу попали дети 10, 9 и 6 лет, а также ребенок, которому 1 год и 3 месяца. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Диагноз – острый гастроэнтероколит (воспалительное заболевание нескольких отделов желудочно-кишечного тракта).

Сейчас врачи устанавливают причину заболевания. Сообщается, что у пациентов сохраняется повышенная температура.

"По словам родителей, они ели арбуз 9 июля, но заболели 11 июля. Первым заболел самый младший, но он арбуз не ел. Поэтому отравление арбузом под большим сомнением. Взяты необходимые анализы, по результатам будет известна причина", – отметили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978177-chetveryh-detey-gospitalizirovali-s-otravleniem-v-uralske/