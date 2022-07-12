Бибигайша Куттыбаева. Кадр из видео: Otyrar.kz

15-летняя девочка погибла в развлекательном центре Шымкента. Она работала кассиром и мыла полы в кафе быстрого питания. Предварительно, юная горожанка скончалась от удара током. Полиция проводит досудебное расследование, передает Otyrar.kz.

Девочка недавно окончила 9 классов, получила аттестат и с оптимизмом смотрела в будущее. Она откладывала деньги на отпуск и помогала маме. Но 3 июля скончалась на работе в кафе быстрого питания, расположенном в одном из развлекательных центров Шымкента.

"Когда я ее увидела в морге, у нее все лицо было в кровоподтеках, за ухом была кровь, на голове - гематома", - рассказывает мать погибшей Бибигайша Куттыбаева.

Родственникам позвонили и сообщили, что девочка скончалась от удара током. Однако позже в заведении назвали другую причину смерти.

"По их словам, утром сестра пришла и выпила энергетический напиток натощак. Якобы после этого у нее заболело сердце и она упала. Это странно, потому что изначально нам говорили об ударе током. Мы спрашивали девушку, которая работала с ней, она сказала, что было напряжение, из головы сестры шел дым", - поделился брат погибшей Женишхан Калыбай.

Мать девочки утверждает, что у дочери не было проблем с сердцем. Она трудилась вместе с сестрой, которую предупреждали, что на рабочем месте есть высокое напряжение.

По словам заместителя начальника следственного отдела Каратауского РОВД Шымкента Аянхана Омарова, в настоящее время проводится досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Работе кафе дадут правовую оценку.

Сейчас заведение закрыто. На руках у родственников есть предварительное заключение экспертизы, в котором указывается, что девочка могла умереть от удара током. Окончательное заключение дадут через 20 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978103-15-letnyaya-devochka-pogibla-v-razvlekatelnom-tsentre-shymkenta/