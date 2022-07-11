Мужчина умер после удара током в Уральске

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Работник ТОО "ЗапКазРЭК" скончался в реанимации после удара током при устранении аварии по улице Монкеулы, 28 в Уральске. Мужчина находился в больнице более десяти дней, передает "Мой город".

Случай произошел в конце июня по улице Монкеулы. Двух работников ТОО "ЗапКазРЭК" ударило током при устранении аварии на кабельной линии. После чего пострадавших доставили в реанимацию. Позже одного пациента перевели в палату.

9 июля сотрудник, оставшийся в реанимации, скончался. Информацию подтвердили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что пациент получил электротравму. У него были глубокие ожоги третьей степени, поражено 55% поверхности тела.

В настоящее время по данному случаю создана комиссия, ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчину убило током в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977882-muzhchina-umer-posle-udara-tokom-v-uralske/