Два брата утонули в реке в ЗКО

Иллюстративное фото: pexels.com

8 июля в реке Урал утонули два брата, одному из них было 19 лет, другому - 31 год. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".

По информации ведомства, 8 июля поступило сообщение о том, что недалеко от села Меловые горки в реке Урал утонули двое молодых людей. Спасатели извлекли из воды тела парней, которые приходились друг другу братьями.

Одному из них было 19 лет, другому - 31 год. Отмечается, что мужчины купались в неустановленном месте.

Напомним, 7 июля 23-летний студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище в Алматинской области.

До этого также стало известно, что двое студентов из Индии утонули в реке каньона Аксу в Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977698-dva-brata-utonuli-v-reke-v-zko/