Два брата утонули в реке в ЗКО
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8 июля в реке Урал утонули два брата, одному из них было 19 лет, другому - 31 год. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".
По информации ведомства, 8 июля поступило сообщение о том, что недалеко от села Меловые горки в реке Урал утонули двое молодых людей. Спасатели извлекли из воды тела парней, которые приходились друг другу братьями.
Одному из них было 19 лет, другому - 31 год. Отмечается, что мужчины купались в неустановленном месте.
Напомним, 7 июля 23-летний студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище в Алматинской области.
До этого также стало известно, что двое студентов из Индии утонули в реке каньона Аксу в Туркестанской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1977698-dva-brata-utonuli-v-reke-v-zko/