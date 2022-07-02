Рабочий погиб на ГРЭС в Павлодарской области

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Трагический случай произошел на Аксуской электростанции: погиб один из сотрудников, который занимался ремонтом котельных и пылеприготовительных цехов.

Рабочий погиб в котлотурбинном цехе Аксуской электростанции в Павлодарской области, передает Sputnik Казахстан.

О трагическом инциденте сообщили представители АО "ERG Service".

"В котельном отделении котлотурбинного цеха Аксуской электростанции произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника ТОО "ERG Service" – слесаря по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов", – проинформировали на предприятии.

Отмечается, что о происшествии уже сообщили в государственные органы, и по данному вопросу проводится расследование.

Коллектив и руководство ТОО "ERG Service" принесли глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В компании добавили, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976667-rabochiy-pogib-na-gres-v-pavlodarskoy-oblasti/