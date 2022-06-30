Сестры-близняшки попали в больницу после падения из окна в Атырау

Иллюстративное фото: Viktoriya Kuzmenkova/Getty Images

Девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа в Атырау. Девочек после падения госпитализировали в реанимационное отделение, передает издание "Мой город".

Инцидент произошел 27 июня поздним вечером. Из окна третьего этажа дома, расположенного в микрорайоне Нурсая, выпали две девочки в возрасте пяти лет, сообщили корреспондентам в пресс-службе ДЧС региона.

Сообщается, что близнецы оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Мама пострадавших девочек находилась в соседней комнате.

Сестер доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.

Спасатели отметили, что чаще всего из окон выпадают дети до пяти лет - примерно в 80 процентах случаев.

Половина всех падений связана с мебелью, стоящей возле окна, а также и невнимательностью взрослых, добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976380-sestry-bliznyashki-popali-v-bolnitsu-posle-padeniya-iz-okna-v-atyrau/