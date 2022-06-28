Ребенок разбился насмерть, выпав из окна квартиры в Семее

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Накануне в Семее произошла трагедия: из окна квартиры на шестом этаже упал малолетний ребенок. От полученных травм малыш скончался. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

Как рассказали в департаменте по ЧС, трагедия произошла в 17:00 в многоэтажном доме по улице Панфилова.

По имеющимся данным, ребенок 2019 года выпал из открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже. От полученных травм малыш скончался.

Отмечается, что мать ребенка в этот момент находилась в соседней комнате.

В ДЧС казахстанцев призвали присматривать за детьми и соблюдать правила безопасности.

Как указали спасатели, причины таких происшествий чаще всего остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах.

Кроме того, опасно размещать мебель – столы, стулья, диваны – рядом с подоконниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975948-rebenok-razbilsya-nasmert-vypav-iz-okna-kvartiry-v-semee/