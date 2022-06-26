Ветром унесло лодку: рыбака спасли на Алаколе (видео)

Спасение рыбака. Кадр из видео: ДЧС Алматинской области

Жителя Алматы, чью лодку унесло ветром от берега, спасли на озере Алаколь, сообщается в официальном Instagram Департамента по ЧС Алматинской области.

По информации спасателей, в минувшую пятницу ранним утром на пульт диспетчера поступила информация о том, что очевидцы заметили перевернутую лодку на озере Алаколь в километре от берега.

Незамедлительно на место вызова выехали спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона, села Акши.

Спасатели установили, что мужчину 1968 года рождения во время рыбалки на резиновой лодке из-за поднявшегося порывистого ветра унесло от берега. После лодка перевернулась.

Сам рыбак находился в воде рядом с плавсредством.

Мужчину благополучно эвакуировали на берег, в медицинской помощи он не нуждался, добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975721-vetrom-uneslo-lodku-rybaka-spasli-na-alakole-video/