Найдено тело пропавшего на озере в ЗКО мальчика

Поиски ребенка. Фото: instagram.com/batysqaz_tjd

Трое суток длились поиски унесенного ветром на надувном матрасе на середину озера в Западно-Казахстанской области мальчика. К сожалению, его нашли мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает "Мой город".

25 июня в 17.00 часов в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области сообщили, что спустя трое суток найдено тело 8-летнего ребенка, которого 22 июня на надувном матрасе унесло на середину озера Шалкар.

"Тело ребенка нашли спасатели и волонтеры, его выбросило волнами на берег", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 22 июня 8-летнего мальчика ветром унесло на надувном матрасе на середину озера в ЗКО. К нему на помощь поплыл его дедушка, однако оба не вернулись.

Спустя некоторое время 64-летнего мужчину нашли живым на противоположном берегу. Также мать ребенка рассказала, что спасателями был обнаружен матрас, на котором плавал ее сын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975686-naydeno-telo-propavshego-na-ozere-v-zko-malchika/