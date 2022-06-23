Видео с нападением стаи собак на ребенка активно обсуждают в Казнете

Иллюстративное фото: pixabay.com

В соцсетях активно распространяется видеозапись, на которой виден момент нападения стаи собак на девочку. Авторы рассылки утверждают, что инцидент произошел в Актобе.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, на самом деле ролик был снят не в Казахстане.

На записи можно заметить, что видео представляет собой запись с камеры наблюдения. Этот ролик уже не впервые распространяют в Интернете под различными названиями.

Так, еще в январе то же самое видео активно пересылали пользователи из Малайзии.

О том, что ролик не казахстанский, заявляли также и зоозащитники. По их данным, на самом деле запись была сделана в Китае.

Также отметим, что в мае в Актобе действительно произошел инцидент с нападением собак на несовершеннолетнюю девочку, однако данное видео не имеет к тому происшествию никакого отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975402-video-s-napadeniem-stai-sobak-na-rebenka-aktivno-obsuzhdayut-v-kaznete/