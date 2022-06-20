17-летний парень получил серьезную травму на отдыхе в Бурабае и попал в реанимацию

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17-летний астанчанин получил серьезную травму на отдыхе в поселке Бурабай и попал в реанимацию. Об этом сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 18 июня в 14.48 часов в реанимационное отделение больницы Щучинска был доставлен 17-летний житель Нур-Султана с диагнозом: проникающее ранение брюшной полости.

В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек получил травму в результате падения с арендованного велосипеда.

"Следственным отделом Бурабайского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливается причина трагического происшествия", - пояснили в департаменте полиции региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области мужчине угрожали ножом и расправой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974895-17-letniy-paren-poluchil-sereznuyu-travmu-na-otdyhe-v-burabae-i-popal-v-reanimatsiyu/