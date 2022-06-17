Выпавшего из окна ребенка нашли на земле возле подъезда в Экибастузе

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Утром 13 июня во дворе дома в Экибастузе возле подъезда обнаружили ребенка, который выпал из окна 3 этажа. Сейчас в отношении его отца начато досудебное расследование. Об этом сообщает департамент полиции Павлодарской области на своей официальной странице в Instagram.

Стражи порядка рассказали, что 13 июня в 9 часов утра в дежурную часть УП Экибастуза поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи. Отмечалось, что во дворе дома по улице Энергетиков возле подъезда лежит ребенок.

Правоохранители установили, что 5-летний малыш с ограниченными возможностями, оставшись без присмотра взрослых, выпал из открытого окна кухни на 3 этаже.

В результате он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, проводится досудебное расследование по статье 141 УК РК в отношении 25- летнего отца", - сообщил начальник управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974516-vypavshego-iz-okna-rebenka-nashli-na-zemle-vozle-podezda-v-ekibastuze/