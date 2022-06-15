Спасатели в Индии на пятые сутки достали живым мальчика, упавшего в скважину

Спасательная операция. Фото: AFP via Getty Images

В Индии спасатели в ночь на среду достали из 21-метровой скважины живого мальчика, который упал туда почти пять дней назад, передает Hindustan Times.

11-летний Рахул Саху днем 10 июня упал в 21-метровую скважину, вырытую неподалеку от его дома в деревне Пихрид в Чхаттисгархе. Ребенок провел в колодце 104 часа, около пяти суток.

"Благодаря всеобщим молитвам и неустанным, самоотверженным усилиям спасательной команды Рахул Саху был благополучно извлечен", – написал главный министр штата Чхаттисгарх Бхупеш Багхел на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в спасательной операции участвовало около 500 человек, в том числе представители Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

После спасения ребенок был доставлен в больницу, он находится в сознании.

Ранее спасатели в Узбекистане достали мальчика из 25-метровой скважины, где он провел около суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974202-spasateli-v-indii-na-pyatye-sutki-dostali-zhivym-malchika-upavshego-v-skvazhinu/