Спасался от пожара: 8-летний мальчик погиб, прыгнув с пятого этажа в Кентау

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В Кентау произошла трагедия - восьмилетний мальчик выпрыгнул из окна пятого этажа, когда в квартире начался пожар. От полученных травм ребенок скончался, об этом сообщается на официальном сайте телеканала КТК.

Предположительно, пожар в квартире начался из-за мобильного телефона, стоявшего на зарядке. В этот момент в квартире дети находились одни - восьмилетний мальчик и его десятилетняя сестра.

Вероятно, как отмечают корреспонденты, мальчик испугался вспыхнувшего в квартире пожара и, пытаясь спастись, упал с огромной высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

Его сестра получила отравление угарным газом, но ее жизни сейчас ничего не угрожает, ее уже выписали из больницы.

Как заявили в местном акимате, семье предоставят временное жилье и окажут помощь.

"Акимат окажет помощь в ремонте крыши дома, а также в восстановлении сгоревших документов семьи. Кроме того, со стороны меценатов города будет оказана финансовая поддержка пострадавшим", - заявила пресс-секретарь акимата Кентау Жанна Алимбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974096-spasalsya-ot-pozhara-8-letniy-malchik-pogib-prygnuv-s-pyatogo-etazha-v-kentau/