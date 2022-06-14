2-летний ребенок упал в уличный туалет и погиб в Акмолинской области

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Сегодня, 14 июня, в Буландынском районе Акмолинской области произошла трагедия. 2-летний мальчик упал в уличный туалет и погиб, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Телефонное сообщение от жительницы одного из сел в дежурную часть Буландынского РОП поступило 14 июня около 11.30 часов.

Она рассказала, что ее 2-летний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в септик.

На место происшествия прибыли стражи порядка, спасатели, скорая помощь. К сожалению, малыша спасти не удалось.

"Было установлено, что ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание", - отметили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что годовалый ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области. Его удалось спасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974047-2-letniy-rebenok-upal-v-ulichnyy-tualet-i-pogib-v-akmolinskoy-oblasti/