Казахстанец пытался незаконно вывезти доллары в Грузию

Фото: КГД МФ РК

Казахстанец пытался вывезти в Грузию 36 тысяч долларов США. Его задержали в аэропорту Шымкента. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 12 июня в ходе проведения таможенного контроля на международном рейсе Шымкент-Кутаиси при попытке незаконного вывоза 36 тысяч долларов США был задержан казахстанец.

В его действиях усматривается административное правонарушение по ст.545 КоАП РК (Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза).

Фото: КГД МФ РК

По данному факту материалы направлены в суд Шымкента для принятия процессуального решения.

В КГД напомнили, что в настоящее время запрещен вывоз наличной иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973864-kazahstanets-pytalsya-nezakonno-vyvezti-dollary-v-gruziyu/