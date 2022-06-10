Молодой педагог отправился со студентами к реке и погиб в Павлодаре

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Молодой педагог отправился на природу со студентами колледжа и утонул в Павлодаре. Трагедия произошла на реке Усолка. В ДЧС региона сообщили, что парень пытался переплыть водоем, но сил у него не хватило, передает корреспондент NUR.KZ.

31 мая в одном из павлодарских колледжей проводились военно-полевые сборы, где были задействованы студенты 1 и 2 курсов.

В ДЧС Павлодарской области отметили, что вся программа должна была проходить только на территории учебного заведения.

"В реке Усолка утонул преподаватель колледжа. Он проводил полевые сборы с детьми. Не знаю зачем и почему, это будет разбираться следствие, потом он повел студентов на речку. Решил показать, как хорошо умеет плавать, хорошо держится на воде, переплыть водоем. Но сил не хватило, мы потеряли человека", - сообщил заместитель начальника ДЧС региона Олег Трещев.

В ведомстве уточнили, что педагогу примерно 23-24 года, к работе приступил недавно. В Павлодарской области это второй случай гибели на воде с начала сезона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973538-molodoy-pedagog-otpravilsya-so-studentami-k-reke-i-pogib-v-pavlodare/