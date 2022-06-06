Просидел в яме несколько дней: спасение щенка в ВКО попало на видео

Кадр из видео с места событий: ДЧС ВКО

Щенок провалился в яму туалета и пробыл там несколько дней, пока его не спасли. На помощь животному пришли спасатель и полицейский - спасение щенка попало на видео, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

Инцидент произошел в селе Салкынтобе Жарминского района. Спасатель Даулет Кабдуллин и участковый инспектор полиции Дастан Иманов пришли на помощь щенку, который провалился в яму туалета. Пес пробыл там несколько дней.

Как отметили в ведомстве, щенок был напуган. Прибывшие на помощь сотрудник полиции и спасатель изготовили палку с петлей, чтобы достать животное из ямы - им это удалось.

В настоящее время спасенному щенку ничего не угрожает.

Жители села поблагодарили Даулета Кабдуллина и Дастана Иманова за спасение животного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1972682-prosidel-v-yame-neskolko-dney-spasenie-schenka-v-vko-popalo-na-video/