Ребенка зажало между бетонными плитами в ВКО

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В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области детские игры едва не обернулись трагедией - ребенка зажало между бетонными плитами. Об этом сообщает официальная Instagram-страница ДЧС ВКО.

Как рассказали спасатели, шестилетний мальчик играл на улице и в какой-то момент решил пролезть между сложенными в ряд бетонными плитами. В итоге ребенок застрял.

На помощь мальчику пришли местные жители, которые вызвали спасателей.

"Сначала хотели привлечь погрузчик и кран для разборки плит. Однако ребенок плакал и на это просто не было времени", - отметили в ДЧС.

В итоге водитель пожарной части Дархан Байгалиев и мастер "ДК проект" Азамат Дузеев аккуратно подобрались и вдвоем смогли извлечь зажатого мальчика.

Ребенка осмотрели врачи скорой помощи. Ни травм, ни ссадин у него не нашли.

Спасатели в очередной раз напомнили родителям не оставлять детей без присмотра. Чаще всего несчастные случаи происходят тогда, когда дети, оставшись одни, выбирают опасные места для игр.

Ранее сообщалось, что в Актобе 9-летний мальчик упал в резервуар для пшеницы, играя на заброшенном элеваторе. Сейчас он в коме, его состояние оценивается как тяжелое. У ребенка диагностирована серьезная травма головы, многочисленные переломы, повреждены внутренние органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1972127-rebenka-zazhalo-mezhdu-betonnymi-plitami-v-vko/