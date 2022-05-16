Пропавшего после посиделок с друзьями парня нашли мертвым в Павлодарской области

Дархан Байток. Фото: polisia.kz

27-летнего Дархана Байтока, пропавшего больше двух недель назад после дружеских посиделок, обнаружили мертвым в камышах. О прекращении поисков сообщили волонтеры. Информацию подтвердили в департаменте полиции Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Печальную новость на своей странице в Instagram сообщили волонтеры, занимавшиеся поисками молодого человека. Они кратко оповестили, что парень найден мертвым.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области подтвердили информацию.

"В результате проведения розыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшего Дархана Байтока в камышах сотрудниками полиции обнаружено его тело. Оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили в ведомстве.

Напомним, парень пропал в ночь на 30 апреля. Он отдыхал с друзьями примерно в одном километре от родного села Карасук. Потом, как сообщалось, пошел в сторону дома и исчез.

Родные Дархана объявили награду в 5 миллионов тенге за информацию о его местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969552-propavshego-posle-posidelok-s-druzyami-parnya-nashli-mertvym-v-pavlodarskoy-oblasti/