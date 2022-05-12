Годовалый ребенок провалился в уличный туалет в Туркестанской области

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12 мая на территории одного из домов в селе Казыгурт годовалый ребенок упал в уличный туалет глубиной 4 метра. На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщает ДЧС Туркестанской области на своей официальной странице в Instagram.

В ведомстве рассказали, что 12 мая в службу "112" поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Казыгурт в туалетную яму глубиной 4 метра провалился малыш 2021 года рождения.

В аварийно-спасательных работах были задействованы пять спасателей ДЧС Туркестанской области, три сотрудника скорой помощи и двое полицейских.

В 15.03 часов упавшего в яму ребенка вытащили с помощью веревки и передали медикам, которые его осмотрели и оставили дома. В настоящее время состояние малыша стабильное.

Напомним, в феврале текущего года 7-летний мальчик провалился в септик на западе Казахстана. Его спасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969027-godovalyy-rebenok-provalilsya-v-ulichnyy-tualet-v-turkestanskoy-oblasti/