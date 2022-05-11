Фото: ДЧС Павлодарской области

Тела двух пропавших мужчин нашли в Павлодарской области. Останки рыбаков извлекли из Иртыша с разницей в час в разных районах региона. Их поисками занимались полицейские и волонтеры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, сегодня об обнаружении тела 60-летнего мужчины сообщили сотрудники одной из компаний. Именно они нашли погибшего и вытащили его из реки в городе Аксу примерно в 10 утра.

Предположительно, мужчина пропал 12 апреля 2022 года.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Спустя час сами сотрудники оперативно-спасательного отряда в Иртыше на территории села Алгабас обнаружили тело еще одного 62-летнего мужчины, который перестал выходить на связь 8 мая во время рыбалки.

Его поисками занимались волонтеры. На месте пропажи ранее были найдены лишь самодельная лодка, рыба и куртка сельчанина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1968782-tela-dvuh-propavshih-muzhchin-nashli-v-pavlodarskoy-oblasti/