Двое детей утонули в выгребной яме в Мангистауской области

Фото: Lada.kz

Трагедия произошла в селе Батыр Мунайлинского района Мангистауской области - двое детей утонули в выгребной яме, которая была заполнена дождевой водой.

Погибли дети 2008 и 2012 годов рождения, передает местное издание "Лада" со ссылкой на ДЧС региона.

Установлено, что рядом с частным домом дождевая вода заполнила метровую выгребную яму. Она была вырыта для туалета. По пути к дому бабушки и дедушки дети упали в яму и не смогли выбраться из нее.

Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.

Напомним, что два города и четыре села в Мангистауской области подтопило за ночь из-за сильного дождя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1968544-dvoe-detey-utonuli-v-vygrebnoy-yame-v-mangistauskoy-oblasti/