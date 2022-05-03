Двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже в Актобе

Иллюстративное фото: Viktoriya Kuzmenkova/Getty Images

Полицейские Актюбинской области рассказали о случае, произошедшем в конце минувшего месяца в Актобе: двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже дома, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел 28 апреля. Указывается, что из окна на втором этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Братьев Жубановых, упала 2-летняя девочка.

Мать ребенка в тот момент находилась дома, однако не уследила за дочерью. Девочку с различными травмами доставили в областную детскую клиническую больницу.

В департаменте полиции предупредили, что гражданам необходимо внимательно следить за досугом и местонахождением своих несовершеннолетних детей в целях профилактики несчастных случаев.

В весенне-летний период одной из причин детских травм и смертей является выпадение детей из окон либо утопление в водоемах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967866-dvuhletnyaya-devochka-vypala-iz-okna-na-vtorom-etazhe-v-aktobe/