Мальчик спас тонущего одноклассника в Семее
Школьник спас жизнь своему однокласснику, который тонул в реке в Семее. Семиклассник смог оказать первую медицинскую помощь пострадавшему другу, сообщается в официальном Instagram УП города.
В минувшее воскресенье в дежурную часть Ауэзовского отдела полиции поступило сообщение от очевидца, который утверждал, что в районе "Чайки" в Иртыше утонул несовершеннолетний мальчик.
Как оказалось, трагедии удалось избежать. Поступившая в полицию информация не подтвердилась - ребенок выжил. Выяснилось, что его спас одноклассник.
"11-летний мальчик жив благодаря слаженным действиям своего одноклассника Омарова Руслана Нургалиевича − ученика седьмого класса 11 школы, который смог оказать ему первую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе УП Семея.
Прибывшие на место сотрудники полиции передали живого ребенка в руки работников скорой помощи.
Купание без навыков плавания и базовых правил безопасности на воде могут повлечь необратимые последствия, предупредили полицейские.
Родителям нельзя выпускать из поля зрения своих несовершеннолетних детей и необходимо контролировать каждый их шаг, напомнили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967660-malchik-spas-tonuschego-odnoklassnika-v-semee/