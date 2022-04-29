Полицейский выехал в рейд и пропал: его тело нашли в салоне авто в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанайской области в результате несчастного случая погиб участковый инспектор. Обстоятельства трагедии озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь.

Его коллеги начали поисковые мероприятия. При обследовании местности в водоеме была найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело стража порядка без видимых телесных повреждений.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование и служебная проверка", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Напомним, в начале апреля текущего года стало известно, что 36-летний полицейский погиб в ДТП в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967520-politseyskiy-vyehal-v-reyd-i-propal-ego-telo-nashli-v-salone-avto-v-kostanayskoy-oblasti/