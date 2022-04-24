Туристы застряли в горах Алматы из-за ливня (фото)

Спасение туристов. Фото: РОСО МЧС РК

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли застрявшим из-за непогоды туристам вернуться домой, сообщается в официальном Instagram РОСО МЧС РК.

Двое туристов не смогли самостоятельно спуститься в районе пика Фурманова из-за сильного дождя. Информация об этом поступила в дежурно-диспетчерское отделение РОСО сегодня утром.

В 8:22 оперативная группа в количестве 6 человек и один кинологический расчет прибыли в ущелье Ким-Асар. Пешком они выдвинулись к туристам.

Спасатели дали им теплую одежду, дождевики и благополучно доставили до безопасного места. В результате были спасены мужчина 2004 года рождения и женщина 1975 года рождения.

Специалисты РОСО напомнили гражданам, что погода в горах переменчива, особенно в весенний период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966532-turisty-zastryali-v-gorah-almaty-iz-za-livnya-foto/