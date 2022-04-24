Двое детей выпали из окон в Карагандинской области

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Сразу два случая выпадения детей из окон произошли за сутки в Карагандинской области, сообщается в официальном Instagram департамента по ЧС региона.

Оба инцидента произошли накануне, 23 апреля.

В Караганде мальчик 2013 года рождения выпал из окна третьего этажа. Пострадавшего ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу.

В Темиртау в 11:50 на пульт "112" поступила информация о падении ребенка.

Девочка 2020 года рождения, оставшись без присмотра родителей, взобралась на лестницу частного жилого дома и по неосторожности упала с высоты трех метров.

Оставление детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели рядом с подоконниками остаются главными причинами выпадения детей из окон, заявили в ДЧС.

Также спасатели подчеркнули, что большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966495-dvoe-detey-vypali-iz-okon-v-karagandinskoy-oblasti/