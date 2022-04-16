Тело женщины год пролежало в квартире в Актау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В одной из квартир дома в 4 микрорайоне Актау обнаружили тело женщины. Предварительно, оно там пролежало больше года. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что сигнал в правоохранительные органы поступил 15 апреля, передает inAktau.

Тревогу забила соседка, которая заметила, что одна из жительниц дома пропала, а у квартиры копились счета.

По словам женщины, в ветреную погоду она чувствовала запах, но предполагала, что он исходит из подвала.

"Потом пришла в голову мысль, что она могла умереть в период волны COVID-19. У нее в Актау нет родственников, насколько я знаю, поэтому никто не беспокоился", - рассказала жительница дома.

Она добавила, что соседка в последний раз оплачивала счета за квартиру в марте прошлого года. Когда полицейские вскрыли дверь, то тело нашли в спальне на кровати.

"Оно уже практически разложилось за год. Нашли родню через соцсети. Сегодня состоялись похороны", - пояснила женщина.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что сигнал об обнаружении тела поступил 15 апреля.

"Обнаружено тело женщины без признаков насильственной смерти. На вызов выезжала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965386-telo-zhenschiny-god-prolezhalo-v-kvartire-v-aktau/