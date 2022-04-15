Расследование начала полиция после отравления студенток в Алматинской области

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Полиция Алматинской области начала расследование по факту отравления четырех студенток медицинского колледжа. Предварительно, девушки отравились донерами, купленными рядом с общежитием.

Как пишет Sputnik Казахстан, 12 апреля в больницу Талгара доставили четырех студенток. У них диагностировали отравление.

Две девушки отказались от госпитализации и после оказания медпомощи отправились домой. Двух других медики продолжают держать под строгим наблюдением.

Как выяснилось, девушки проживают в общежитии колледжа и держат пост Ораза. Вечером на ауызашар (ужин во время поста - прим. ред.) они купили еды в городской донерной, а после приема пищи почувствовали недомогание.

"Донерная располагается недалеко от общежития и открылась буквально в тот день. Сейчас полицией инициировано уголовное расследование, к которому подключены специалисты районного СЭС.

Деятельность донерной приостановлена для осуществления соответствующей проверки. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам этой проверки", - цитирует издание сообщение полиции Алматинской области.

Правоохранители возбудили дело по статье 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей".

Если экспертизы подтвердят, что девушки отравились едой из донерной, владельцу заведения грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965157-kupili-donery-na-auyzashar-chetyre-studentki-otravilis-v-almatinskoy-oblasti/