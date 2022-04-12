Пропавшую женщину нашли мертвой в Шымкенте

Фото: ДЧС Шымкента/otyrar.kz

Поздней ночью 10 апреля спасателям поступило сообщение о пропаже 45-летней жительницы села Жыланбузган Енбекшинского района. На следующий день было обнаружено ее тело. Об этом рассказали в ДЧС Шымкента, передает Otyrar.kz.

По информации ведомства, 45-летняя жительница села Жыланбузган вышла за скотом и не вернулась домой. Вдоль дороги пролегает водный канал.

Спасатели выехали на место происшествия. 11 апреля в 12.15 часов водолазы извлекли из воды тело пропавшей.

"Поисковые работы проводились в оросительном канале шириной 3 метра, глубиной 2-2,5 метра, который протекает по территории села Жыланбузган", - пояснили в ДЧС Шымкента.

Также женщину искали 30 добровольцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карагандинской области найден мертвым пропавший в ноябре прошлого года 51-летний мужчина. Его тело было обнаружено на берегу озера Балхаш без видимых следов насильственной смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964618-propavshuyu-zhenschinu-nashli-mertvoy-v-shymkente/