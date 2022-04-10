Ждал спасателей на крыше: внедорожник застрял посреди реки в Талдыкоргане (видео)

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Сотрудники ДЧС Алматинской области спасли водителя внедорожника, автомобиль которого застрял посреди реки Каратал в Талдыкоргане, сообщается в официальном Instagram ведомства.

9 апреля ночью в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что мужчина собирался переехать реку Каратал на автомобиле Mitsubishi Pajero, но застрял.

Прибывшие на место событий спасатели установили, что внедорожник находится на месте сильного течения и глубине 1.5 - 2 метра. Мужчина 1989 года рождения забрался на крышу авто и ждал спасателей.

Его удалось спасти с помощью веревки и спасательного жилета. Водителя доставили на берег, медпомощь ему не потребовалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964317-zhdal-spasateley-na-kryshe-vnedorozhnik-zastryal-posredi-reki-v-taldykorgane-video/