Женщина погибла под колесами поезда в Балхаше

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Трагедия произошла на железнодорожных путях в Балхаше. Под колесами поезда погибла женщина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По факту гибели начато досудебное расследование.

"В линейном отделе полиции на станции Караганды-Сортировочная начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время по данному делу проводятся необходимые следственные действия.

Также в ДП на транспорте добавили, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1963820-zhenschina-pogibla-pod-kolesami-poezda-v-balhashe/