Более двухсот пассажиров эвакуировали с горящего парома в Греции

Пожар на пароме в Греции. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

237 пассажиров и 51 член экипажа были эвакуированы спасателями с горящего парома в Греции, передает афинское агентство AMNA.

Пожар на итальянском круизном судне Euroferry Olympia начался рано утром в Ионическом море после отплытия из Игуменицы в Бриндизи.

Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть паром на спасательных шлюпках. Никто из эвакуированных не пострадал. На месте начали работу пять судов портовой службы и береговая охрана Италии.

Кроме того, туда были направлены три вертолета и фрегат "Гидра".

Причина пожара не сообщается.

Напомним, в начале февраля на судне нефтедобывающей компании у берегов Нигерии прогремел взрыв, который повлек за собой пожар. На борту в момент происшествия находились 10 человек. Судно принадлежало компании Shebah E&P.

Также мы писали, что в турецком городе на нефтепроводе в середине января прогремел взрыв, после которого начался пожар. Позже он распространился на жилые кварталы. Никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956768-bolee-dvuhsot-passazhirov-evakuirovali-s-goryaschego-paroma-v-gretsii/