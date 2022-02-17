Водитель умер во время уборки улицы в центре Павлодара

Место происшествия. Фото: очевидцы

Мужчина скончался на тротуаре возле центрального стадиона по улице Толстого в Павлодаре. Водителю погрузчика стало плохо во время уборки. На место вызвали медиков скорой помощи, но спасти человека не удалось, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчине стало плохо во время уборки улицы сегодня после обеда в центре Павлодара. Водитель упал без сознания, ему вызвали скорую помощь.

"Врачи скорой помощи выехали на место по первой категории срочности и были спустя 6 минут после вызова. К сожалению, мужчину спасти не удалось, смерть наступила до приезда медиков", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Сейчас назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956668-voditel-umer-vo-vremya-uborki-ulitsy-v-tsentre-pavlodara/