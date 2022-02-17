13 человек погибли во время свадьбы в индийском штате, упав в колодец

Иллюстративное фото: Pexels

По меньшей мере 13 человек умерли, упав в колодец во время свадьбы в Индии, передает Би-би-си.

Инцидент произошел в городе Кушинагар в штате Уттар-Прадеш. Все погибшие являются женщинами и детьми.

Во время свадьбы жертвы сидели на металлической крышке колодца, когда она под тяжестью их веса обвалилась и рухнула вниз. В этот момент проводился традиционный свадебный обряд "халди", во время которого родственники жениха и невесты наносят им на лицо пасту из куркумы в знак семейного благополучия.

Когда плита обвалилась, присутствующие бросились на помощь. 11 человек скончались на месте сразу. Двое умерли в больнице.

Напомним, в прошлом году в Индии невеста умерла в день своей свадьбы от сильного плача во время прощания с родными. Вначале девушка потеряла сознание. В больнице, куда ее госпитализировали, она скончалась от сердечной недостаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956542-13-chelovek-pogibli-vo-vremya-svadby-v-indiyskom-shtate-upav-v-kolodets/