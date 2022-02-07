20 человек накрыло снежной лавиной на востоке Афганистана

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20 человек в афганской провинции накрыло снежной лавиной, передает TOLO News.

Инцидент произошел в восточной провинции Афганистана Кунаре в районе Дангам. На месте проводятся спасательные операции.

"20 человек оказались в ловушке снежной лавины в районе Дангам города Кунар, сообщили в понедельник местные власти. Обнаружено 15 тел, поиск остальных продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года 21-летняя девушка во время спуска с гор в Алматы подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь. На помощь ей прибыли спасатели, которые транспортировали ее вниз при помощи мягких носилок и веревок.

После этого ее передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) в официальном Instagram напомнили о мерах безопасности в горах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1954979-20-chelovek-nakrylo-snezhnoy-lavinoy-na-vostoke-afganistana/