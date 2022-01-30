Мужчина утонул у заброшенной базы отдыха на Каспии в Актау (фото)

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Мужчина утонул на Каспии в Актау, трагедия произошла накануне у заброшенной базы отдыха.

Два рыбака искали промысловую сеть, которую сорвало из-за сильного ветра, пишет "Лада". Сообщается, что они увидели торчащую из воды бутылку, один из рыбаков пошел к ней.

"Сначала было по пояс, но потом резко глубина увеличилась, и напарник провалился по шею. Он начал кричать "Спаси!". Я разделся и поплыл его спасать. Действительно, дна я не чувствовал. Начал тащить его на себе сколько мог. Сам уже захлебывался. До последнего пытался удержать, и уже не было сил - он выскользнул у меня из руки, и его потянуло на дно. Я еле выплыл на берег и сразу позвонил его сыну", - рассказал второй рыбак.

Фото с места событий: Lada.kz

Как сообщили друзья и родные погибшего, они сами приступили к поискам погибшего мужчины.

"Мы вызвали знакомых из Акшукура, которые прибыли быстрее, чем спасатели, привезли лодки. Мы сетями травили почти шесть часов, но, к сожалению, безрезультатно", - рассказал один из них.

Сын погибшего выразил недовольство работой спасателей.

В пресс-службе ДЧС региона корреспондентам издания сообщили, что 29 января с 15:59 в 36 километрах Актау проводятся поиски гражданина 1964 года рождения.

Автомобиль спасателей. Фото: Lada.kz

На месте работали четыре спасателя, две единицы техники и два плавсредства. Также выезжали полицейские и медики.

По информации издания, поиски должны продолжиться 30 января утром.

Фото с места событий: Lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1953679-muzhchina-utonul-u-zabroshennoy-bazy-otdyha-na-kaspii-foto/