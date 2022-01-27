Мужчина разбился насмерть в Нур-Султане, пытаясь спуститься из окна высотки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Мужчина погиб в результате падения с высоты в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В полицию накануне поступила информация о том, что мужчина выпал из окна многоэтажки по улице Кудайбердыулы. Прибывшие на место стражи порядка подтвердили данный факт.

Погиб 59-летний астанчанин.

Полицейские сообщили, что погибший находился в нетрезвом состоянии. Он попытался спуститься вниз, вследствие чего сорвался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1953359-muzhchina-razbilsya-nasmert-v-nur-sultane-pytayas-spustitsya-iz-okna-vysotki/