Полицейский спас жительницу Нур-Султана из-под колес поезда (видео)

Место инцидента. Кадр из видео: пресс-служба ДП на транспорте

1 января в Щучинске на железнодорожной станции полицейский спас жизнь пассажирке одного из поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Как рассказали в полиции, 36-летняя пассажирка поезда "Пресногорьковка-Павлодар" вышла из вагона на станции "Курорт Боровое" с целью пройти в ларек, стоявший на железнодорожной платформе.

По невнимательности она не заметила пассажирский поезд №327, который ехал по направлению "Караганда-Костанай".

Многотонный транспорт мог сбить женщину насмерть, однако в этот момент рядом оказался старший сержант полиции Саят Кадыров, который моментально заметил пассажирку и не дал ей попасть под поезд.

Женщина поблагодарила стража порядка за спасение.

В полиции рассказали, что старший сержант полиции Саят Кадыров родился в Акмолинской области в 1996 году. Проходил срочную службу в Пограничной службе КНБ РК.

С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отдела полиции на станции "Курорт Боровое".

Руководство Департамента полиции на транспорте приняло решение поощрить Саята Кадырова за проявленные мужество и героизм при спасении человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1949624-politseyskiy-spas-zhitelnitsu-nur-sultana-iz-pod-koles-poezda/