Алматинка подвернула ногу в горах и не смогла сама спуститься (фото)

Получившую травму девушку транспортируют вниз. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

Девушка, спускаясь с гор в Алматы, получила травму и не смогла самостоятельно спуститься. На помощь ей пришли спасатели, сообщает республиканский оперативно-спасательный отряд (РОСО) МЧС РК в своем официальном Instagram-профиле.

В минувшее воскресенье, 26 декабря, в 15:15 оперативному дежурному РОСО поступило сообщение о том, что некая девушка, спускаясь с Кок-Жайляу, подвернула ногу.

Семь сотрудников отряда, в том числе кинологический расчет, незамедлительно выехали на место происшествия в горы. Девушку транспортировали вниз при помощи мягких носилок и веревок и передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

Оказалось, 21-летняя девушка пошла с группой туристов в горы по туристическому маршруту, а по пути назад, на крутом ледяном спуске подвернула ногу.

До приезда спасателей с ней находилась подруга.

Спасатели РОСО напомнили о мерах безопасности в горах.

"Помните: температура в горах каждые 100 метров снижается на 0,5 градуса, а иногда – на целый градус. Надевайте теплую непромокаемую одежду, берите с собой горячие напитки, надевайте правильную горную обувь.

Старайтесь как можно больше узнать о своем предполагаемом маршруте. Обязательно сообщайте своим близким, куда вы направляетесь, и предполагаемом времени возвращения, и не ходите в горы по одному", – предупредили в РОСО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1948616-almatinka-podvernula-nogu-v-gorah-i-ne-smogla-sama-spustitsya-foto/