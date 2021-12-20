Шесть школьников погибли после падения с надувного замка в Австралии

11-летний Чейс Харрисон. Фото: Tasmania Police

Шестой ребенок скончался в больнице после инцидента с надувным замком в Австралии, передает Би-би-си.

Трагедия произошла на прошлой неделе в городе Девенпорт, Тасмания. Девять школьников 11-12 лет упали с высоты 10 метров с надувного замка. Шестой ребенок скончался в больнице, двое находятся в критическом состоянии, один из пострадавших детей был выписан.

Инцидент произошел во время ярмарки начальной школы Хиллкрест. На мероприятии присутствовали 40 учеников и преподаватели.

Шестым погибшим оказался 11-летний Чейс Харрисон. Его в воскресенье отключили от системы жизнеобеспечения в больнице Хобарда. Через три дня после трагедии.

Как именно дети упали с такой высоты неизвестно. Полиция начала расследование. Выясняется, был ли надувной замок вообще привязан в момент падения к земле.

В городе Девонпорт проживает примерно 30 тыс. человек. Трагедия потрясла всю Австралию. Неравнодушные собрали 930 тыс. долларов для пострадавших семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947456-shest-shkolnikov-pogibli-posle-padeniya-s-naduvnogo-zamka-v-avstralii/