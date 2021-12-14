Родные погибших на складе Amazon во время торнадо в США обвинили компанию в пренебрежении безопасностью

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Родственники погибших на складе Amazon во время торнадо обвинили гиганта в пренебрежении безопасностью работников, передает Би-би-си.

В минувшую пятницу сразу несколько американских штатов ощутили на себе удар торнадо. Десятки человек погибли. В одном только Кентукки количество жертв может достигать 100. Президент Байден назвал торнадо крупнейшим в истории страны.

Большинство погибших в Иллинойсе - шесть рабочих со склада Amazon в городе Эдвардсвилл. На момент обрушения торнадо крыша здания, в котором находились эти люди, обвалилась. Однако сама компания заявила, что ее команда оперативно отреагировала на шторм. По их словам, все сотрудники вовремя укрылись в одном безопасном месте.

Один из погибших - 29-летний Клейтон Коуп, который незадолго до своей смерти говорил по телефону с матерью. Она звонила сыну, чтобы рассказать о торнадо. Клейтон сказал, что вначале преудпредит об этом своим коллег.

"Этого никогда бы не случилось, если бы их жизнь была важнее продуктивности", - сказала сестра Клейтона.

При этом она добавила, что если судить по последнему разговору ее брата с мамой, сотрудникам склада не сразу приказали укрыться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1946819-rodnye-pogibshih-na-sklade-amazon-vo-vremya-tornado-v-ssha-obvinili-kompaniyu-v-prenebrezhenii-bezopasnostyu/