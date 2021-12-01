"Все началось с зубной боли": отец умершего в Нур-Султане солдата-срочника рассказал о трагедии

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Накануне в Туркестанской области простились с 18-летним парнем, который умер в военном госпитале столицы во время прохождения срочной воинской службы. Отец погибшего солдата рассказал, что в последние дни юноша жаловался на зубную боль.

Бобир Сариев скончался 28 ноября в Главном военно-клиническом госпитале Нур-Султана. В больницу он попал за три дня до смерти с воспалением в челюсти.

Как объясняли в Минобороны, ссылаясь на слова врачей, у парня развилось септическое состояние и инфекционно-токсический шок.

Комментировать ситуацию в самой лечебнице телеканалу "Астана" отказались, но в министерстве обороны уверяют, медики сделали все, что было в их силах.

"Военными врачами был проведен комплекс необходимых лечебных, реанимационных мероприятий, принимались все меры для сохранения здоровья и жизни солдата. Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил выражают глубокие соболезнования родным и близким Бобира Халматовича Сариева", - говорится в официальном заявлении ведомства.

По данным телеканала, в казарме парень провел меньше месяца - его призвали на службу лишь этой осенью из Туркестанской области.

Последние дни, по словам родных, юноша жаловался на зубную боль. Но тогда никто не мог и предположить, что это приведет к такой трагедии.

"Три дня он пролежал в госпитале. Все началось с зубной боли. Видимо, гной из челюсти пошел в голову, и сердце не выдержало. Может быть, заражение крови было. Не знаю, кто виноват в этом. Вчера я сам привез тело своего сына на родину", - рассказал отец погибшего парня Халмат Сариев.

С молодым человеком простились вчера утром, его похоронили на родине в Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944799-vse-nachalos-s-zubnoy-boli-otets-umershego-v-nur-sultane-soldata-srochnika-rasskazal-o-tragedii/