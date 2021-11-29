18-летний срочник скончался в госпитале в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Marcos del Mazo / Contributor / Getty Images

28 ноября в Главном военно-клиническом госпитале города Нур-Султан скончался срочник Бобир Сариев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны Казахстана.

Как указали в ведомстве, причиной смерти стало осложнение острого заболевания.

Военные медики пояснили, что военнослужащий поступил к ним 25 ноября с признаками воспалительного поражения подчелюстной и шейной области.

Также у него была повышенная температуры тела, а в последующем развилось септическое состояние и инфекционно-токсический шок.

Военные медики провели комплекс необходимых лечебных и реанимационных мероприятий и старались сделать все возможное для сохранения здоровья и жизни солдата.

В настоящее время по факту смерти Сариева проводятся следственные мероприятия.

Также в Минобороны отметили, что парня призвали на срочную службу осенью текущего года из Туркестанской области.

На службу он попал в воинскую часть Сухопутных войск, дислоцированную в столице.

"Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил выражают глубокие соболезнования родным и близким Сариева Бобира Халматовича" - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944515-18-letniy-srochnik-skonchalsya-v-gospitale-v-nur-sultane/