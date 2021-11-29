Тела мужчины и женщины нашли в машине в Актобе

Иллюстративное фото: pexels.com

Вечером 28 ноября в салоне машины были обнаружены тела мужчины и женщины, которые приходились друг другу знакомыми. Подробности инцидента озвучили в департаменте полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 28 ноября в 17.32 часов в одном из гаражей по проспекту Санкибай батыра в Актобе в салоне машины "ВАЗ-21099" были обнаружены тела 50-летнего мужчины и 49-летней женщины.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, оба скончались в результате отравления угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что актюбинка нашла в машине тела сына и его девушки. Молодая пара тоже отравилась угарным газом.

28 ноября в Туркестанской области мертвыми в частном доме обнаружены трое взрослых и ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944442-tela-muzhchiny-i-zhenschiny-nashli-v-mashine-v-aktobe/